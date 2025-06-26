Первый после окончания пандемии поезд отправился из Москвы в КНДР

В четверг, 26 июня, с Ярославского вокзала российской столицы в Корейскую Народно-Демократическую Республику отправился первый после завершения пандемии коронавирусы поезд. Подробности приводит издание «Комсомольская правда».
«Маршрут поезда пролегает через всю страну, включая вагоны, следующие до Владивостока. На конечной станции вагон отсоединяют от поезда “Россия” и прицепляют к корейскому составу для пересечения границы», — отметили на KP.RU.
На данный момент известно, что поезд начал свой долгий путь ровно в 01:00 по Московскому времени. Ожидается, что состав достигнет Пхеньяна, столицы Северной Кореи, через 14 дней.
Днем ранее, 25 июня, в Москву также прибыл первый за 5 лет поезд из КНДР. По словам северокорейских железнодорожников, они уже сейчас готовы организовать больше рейсов, если это потребуется.