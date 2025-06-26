Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские «Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с московским «Спартаком»

Московский «Спартак» собирается провести товарищескую игру с «Крыльями Советов».

Московский «Спартак» собирается провести товарищескую игру с «Крыльями Советов». Об этом сообщает Чемпионат.

Планируется, что матч пройдет 6 июля. На данный момент обе команды проводят тренировки в рамках летних сборов, чтобы подготовиться к сезону и опробовать новичков. Например, Вадима Ракова, который был взят «Крыльями» в аренду из «Локомотива».

Напомним, что «Крылья Советов» в прошлом сезоне набрали 31 очко и расположились на 10-м месте в таблице РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.