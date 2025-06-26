Самарские «Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с московским «Спартаком»

Московский «Спартак» собирается провести товарищескую игру с «Крыльями Советов». Об этом сообщает Чемпионат.
Планируется, что матч пройдет 6 июля. На данный момент обе команды проводят тренировки в рамках летних сборов, чтобы подготовиться к сезону и опробовать новичков. Например, Вадима Ракова, который был взят «Крыльями» в аренду из «Локомотива».
Напомним, что «Крылья Советов» в прошлом сезоне набрали 31 очко и расположились на 10-м месте в таблице РПЛ.
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