Российский певец Валерий Меладзе отметил свой юбилей в Испании

Среди приглашенных присутствовали брат Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, дети и другие члены семьи. Для вечера наняли ведущего и диджея, однако по просьбе юбиляра праздник начался без музыки — Меладзе предпочел провести первую часть вечера в тихой атмосфере, после чего лично исполнил для гостей свои известные композиции.