Российский певец Валерий Меладзе отметил свой юбилей в Испании

Валерий Меладзе потратил более 1 млн рублей на празднование юбилея в Испании. Для торжественного мероприятия арендовали весь ресторан в премиальном гольф-клубе Марбельи.
Как сообщает SHOT, артист отметил 60-летие, оплатив эксклюзивную аренду ресторане Magna Café Marbella в сумме 2000 евро. Дополнительно 60 евро составила оплата работы барной стойки в течение четырех часов. Для гостей подготовили меню на русском языке, стоимость которого достигла 200 евро с персоны.
В числе угощений для друзей и родных исполнителя были поданы: говяжья вырезка, падронские перцы, креветки в остром соусе пиль-пиль, филе морского окуня и огромный праздничный торт с лесными ягодами. Напитки включала смузи (15 евро), коктейли и шампанское (от 65 евро за бутылку).
Среди приглашенных присутствовали брат Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, дети и другие члены семьи. Для вечера наняли ведущего и диджея, однако по просьбе юбиляра праздник начался без музыки — Меладзе предпочел провести первую часть вечера в тихой атмосфере, после чего лично исполнил для гостей свои известные композиции.
Отметим, что аренда музыкального оборудования потребовала отдельной оплаты.
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