Элитный гольф-клуб, специальное меню и огромный торт: Валерий Меладзе потратил миллион на своей юбилей

По данным телеграм-канала, заслуженный артист России отпраздновал свой юбилей в заведении Magna Café Marbella, которое арендовал за две тысячи евро. Также он заплатил 60 евро за работу бара в течение четырёх часов. 200 евро певец отдал за меню на русском языке. Гостей угощали говяжьей вырезкой, перчиками падрон, креветками пиль-пиль, филе сибаса и огромным тортом с лесными ягодами. Из напитков предлагались смузи за 15 евро, шампанское (65 евро за бутылку) и коктейли.