В аэропорту Хабаровска могут появиться бесплатные питьевые фонтанчики

Антимонопольная служба решила проверить, как формируются цены на продукты и услуги в торговых точках и кафе аэропорта — особенно там, где у пассажиров нет альтернатив. Ведомство не исключает, что некоторые продавцы могут злоупотреблять доминирующим положением, раздувая стоимость привычных товаров, включая бутылку воды.