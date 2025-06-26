Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Хабаровска могут появиться бесплатные питьевые фонтанчики

УФАС заинтересовалось ценами на воду и еду в стерильной зоне.

Источник: Аргументы и факты

Хабаровское УФАС рекомендовало установить бесплатные источники питьевой воды в стерильной зоне Международного аэропорта Хабаровск Новый имени Г. И. Невельского. Поводом стало возможное завышение цен на воду и другие товары в зонах транспортной безопасности.

Антимонопольная служба решила проверить, как формируются цены на продукты и услуги в торговых точках и кафе аэропорта — особенно там, где у пассажиров нет альтернатив. Ведомство не исключает, что некоторые продавцы могут злоупотреблять доминирующим положением, раздувая стоимость привычных товаров, включая бутылку воды.

Если нарушения подтвердятся, к компаниям могут быть применены меры в рамках антимонопольного законодательства.

— Речь идёт не только о контроле цен, но и о создании комфортных условий для пассажиров, — отмечают в УФАС.