В аэропорту Хабаровска могут появиться бесплатные питьевые фонтанчики

Хабаровское УФАС рекомендовало установить бесплатные источники питьевой воды в стерильной зоне Международного аэропорта Хабаровск Новый имени Г. И. Невельского. Поводом стало возможное завышение цен на воду и другие товары в зонах транспортной безопасности.
Антимонопольная служба решила проверить, как формируются цены на продукты и услуги в торговых точках и кафе аэропорта — особенно там, где у пассажиров нет альтернатив. Ведомство не исключает, что некоторые продавцы могут злоупотреблять доминирующим положением, раздувая стоимость привычных товаров, включая бутылку воды.
Если нарушения подтвердятся, к компаниям могут быть применены меры в рамках антимонопольного законодательства.
— Речь идёт не только о контроле цен, но и о создании комфортных условий для пассажиров, — отмечают в УФАС.