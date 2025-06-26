На видео попало празднование шикарного юбилея Меладзе в Европе

Валерий Меладзе с размахом отметил свой юбилей в Испании.
В сети распространилось видео с дня рождения певца Валерия Меладзе, который отпраздновал свое 60-летие в элитном ресторане Magna Cafe Marbella в Испании, потратив на торжество более миллиона рублей. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на празднование своего юбилея в Испании. Специально для торжества пришлось закрыть ресторан в элитном гольф-клубе в Марбелье», — говорится в telegram-канале. Там же были опубликованы соответствующие кадры.
По данным источника, артист арендовал ресторан за две тысячи евро и оплатил меню на русском языке по 200 евро на каждого гостя. Среди приглашенных были брат Константин Меладзе, его жена Альбина Джанабаева, дети и родственники. Гостям подавали говяжью вырезку, креветки, филе сибаса и большой торт с ягодами. Из напитков предлагали смузи, коктейли и шампанское по 65 евро за бутылку.
На мероприятии работали ведущий и диджей, однако по просьбе Валерия Меладзе праздник прошел без музыкального сопровождения. Позже артист сам выступил перед гостями, а организаторы дополнительно арендовали музыкальное оборудование.
Валерий Меладзе уже несколько лет живет в Испании и почти не появляется на публике в России после событий 2022 года. Кроме того, концерты артиста перестали анонсироваться на родине. Несмотря на это, певец продолжает гастролировать по Европе и Северной Америке, а его музыка остается популярной среди слушателей из России и других стран.