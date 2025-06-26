На видео попало празднование шикарного юбилея Меладзе в Европе

Валерий Меладзе уже несколько лет живет в Испании и почти не появляется на публике в России после событий 2022 года. Кроме того, концерты артиста перестали анонсироваться на родине. Несмотря на это, певец продолжает гастролировать по Европе и Северной Америке, а его музыка остается популярной среди слушателей из России и других стран.