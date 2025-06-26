Достаем свечи и едим все из холодильника: где в Кишиневе отключат свет — список адресов

Поставщик сообщает о запланированных на 26 июня перерывах в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Буюканы:
- ул. Пьетрэрией, 19 — с 09:30 до 17:30.
Центр:
- шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
- В. Александри, 89, 89/1, 93, 95 — с 09:30 до 16:15.
Чеканы:
- Узинелор, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 205/6, 209/1, 209/4, 210, Волунтарилор, 14, 14/1, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
- ул. А. Дога, 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, Т. Владимиреску, 1/1, ½, ⅓, ¼ — с 09:20 до 16:00.
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