В пункте пропуска «Бенякони» будут ремонтировать дорогу

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Ремонт дорожного покрытия проведут в ближайшие дни в пункте пропуска «Бенякони», сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
«С 26 июня по 30 июля 2025 года в пункте пропуска “Бенякони” (сопредельный литовский — “Шальчининкай”) будет осуществляться ремонт дорожного покрытия на выезд из Беларуси», — говорится в сообщении.
Движение транспорта на выезд из Беларуси будет организовано по полосе встречного движения по въездному направлению. Для удобства организации движения будут установлены соответствующие указатели.
В ГТК попросили водителей учитывать эту информацию, планируя маршрут следования через белорусско-литовскую границу.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
«Бенякони» — один из двух действующих пропусков на границе с Литвой.