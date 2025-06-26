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В пункте пропуска «Бенякони» будут ремонтировать дорогу

Движение транспорта на выезд из Беларуси будет организовано по полосе встречного движения по въездному направлению.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Ремонт дорожного покрытия проведут в ближайшие дни в пункте пропуска «Бенякони», сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

«С 26 июня по 30 июля 2025 года в пункте пропуска “Бенякони” (сопредельный литовский — “Шальчининкай”) будет осуществляться ремонт дорожного покрытия на выезд из Беларуси», — говорится в сообщении.

Движение транспорта на выезд из Беларуси будет организовано по полосе встречного движения по въездному направлению. Для удобства организации движения будут установлены соответствующие указатели.

В ГТК попросили водителей учитывать эту информацию, планируя маршрут следования через белорусско-литовскую границу.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

«Бенякони» — один из двух действующих пропусков на границе с Литвой.

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