Элитный ресторан и диджей: Валерий Меладзе с размахом отметил 60-летие в Испании

В меню входили говяжья вырезка, креветки пиль-пиль, филе сибаса и торт с лесными ягодами. Напитки, такие как смузи, стоили 15 евро, а шампанское — 65 евро за бутылку. Для праздника пригласили ведущего и диджея, но по желанию юбиляра музыка не звучала — Меладзе сам исполнил свои хиты, для чего дополнительно арендовали музыкальное оборудование, передает Telegram-канал.