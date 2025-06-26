Элитный ресторан и диджей: Валерий Меладзе с размахом отметил 60-летие в Испании

Певец Валерий Меладзе потратил свыше миллиона рублей на празднование своего 60-летия в ресторане Magna Café Marbella в испанской Марбелье, который был закрыт для посетителей специально для торжества. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Shot.
Аренда заведения обошлась в две тысячи евро, а четырехчасовая работа бара стоила 60 евро. Гостей, среди которых были брат артиста Константин Меладзе, экс-участница «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, дети и родственники, угощали блюдами по меню на русском языке. На каждого гостя певец потратил по 200 евро.
В меню входили говяжья вырезка, креветки пиль-пиль, филе сибаса и торт с лесными ягодами. Напитки, такие как смузи, стоили 15 евро, а шампанское — 65 евро за бутылку. Для праздника пригласили ведущего и диджея, но по желанию юбиляра музыка не звучала — Меладзе сам исполнил свои хиты, для чего дополнительно арендовали музыкальное оборудование, передает Telegram-канал.
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*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.