Проезд по улице Юности в Хабаровске будут закрывать на три ночи подряд

Ремонт трамвайных путей продолжится в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», за минувшую неделю на несколько ночей перекрывали участок по улице Калараша. Теперь рабочие займутся отрезком путей на улице Юности.
Перекрыт на три ночи будет участок от улицы Краснореченской до дома № 2 по улице Юности.
— Участок будет перекрыт в обоих направлениях с 10 часов вечера 27 июня до 7 часов утра 28 июня, с 10 часов вечера 28 июня до 5 часов утра 29 июня и с 10 часов вечера 29 июня до 5 часов утра 30 июня, — сообщили в городском управлении транспорта.
К слову, в хабаровской мэрии прорабатывают вопрос использования нового покрытия на переездах, где трамвайные пути пересекаются с проезжей частью дорог. Например, на некоторых участках по улице Шеронова. Так, вместо пришедшего в негодность резинового покрытия планируется установить более долговечное железобетонное.