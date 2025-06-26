Проезд по улице Юности в Хабаровске будут закрывать на три ночи подряд

— Участок будет перекрыт в обоих направлениях с 10 часов вечера 27 июня до 7 часов утра 28 июня, с 10 часов вечера 28 июня до 5 часов утра 29 июня и с 10 часов вечера 29 июня до 5 часов утра 30 июня, — сообщили в городском управлении транспорта.