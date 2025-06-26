Вице-спикер Госдумы предложил открыть музей Совинформбюро в Екатеринбурге

Господин Бабаков отметил, что учредителем музея могло бы стать правительство России, чтобы обеспечить устойчивое финансирование, а также была бы возможность открыть филиалы внутри страны и за его пределами. По его словам, музей может использоваться не только как пространство для выставок, но в качестве центра подготовки молодых журналистов. Он также подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны в Свердловске размещалась резервная студия радиовещания, откуда вели трансляции Юрий Левитан и Ольга Высоцкая. «Исторически это полностью оправданное место и сегодня именно Урал может стать домом для нового культурно-исторического проекта общероссийского значения. Музей Совинформбюро может стать центром патриотического просвещения, площадкой исторической памяти и одновременно — точкой притяжения для молодежи», — подчеркнул вице-спикер.