Электробусы в Красноярске приостановили работу из-за сильного дождя

Вместе с тем, специалисты не исключают возможность восстановления движения в ближайшее время. На улицы города уже выехала техника для откачки воды — в работе находятся 16 машин, которые осуществляют откачку по заявкам жителей. В управлении дорог и благоустройства отметили, что в случае необходимости откачка может быть проведена повторно.