Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электробусы в Красноярске приостановили работу из-за сильного дождя

В Красноярске электробусы временно сняты с маршрутов в связи с обильными осадками.

В Красноярске электробусы временно сняты с маршрутов в связи с обильными осадками.

Как сообщили в департаменте транспорта, высокая степень затопления улиц делает невозможным безопасную перевозку пассажиров.

Вместе с тем, специалисты не исключают возможность восстановления движения в ближайшее время. На улицы города уже выехала техника для откачки воды — в работе находятся 16 машин, которые осуществляют откачку по заявкам жителей. В управлении дорог и благоустройства отметили, что в случае необходимости откачка может быть проведена повторно.

Ранее рассказывали, что красноярцам назвали правила провоза багажа в общественном транспорте.