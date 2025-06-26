Исследование показало, кого россиянки считают лучшим кандидатом в мужья

Авторы исследования также рассказали, что, по мнению девушек, больше всего родители одобряют для своих дочерей врачей и спасателей. На втором месте стоят военные — за дисциплину, силу воли и умение постоять за себя и за семью. А вот IT-специалисты вызовут у родителей меньше восторга: лишь 3% девушек уверены, что мама будет с гордостью рассказывать о «зяте, который работает с компьютерами». Они обогнали только артистов и музыкантов.