Исследование показало, кого россиянки считают лучшим кандидатом в мужья

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. IT-специалисты уже не так востребованы у девушек в качестве кандидатов в супруги, интерес к ним попадает: теперь в «фаворитах» врачи и стоматологи, выяснили для РИА Новости специалисты дейтинг-сервиса Mamba.
«Если в 2023 году 72% россиянок хотели выйти замуж за IT-специалиста, то сегодня этот образ стал более противоречивым. Почти половина (45%) женщин уже не верят в стереотип о том, что айтишник — идеальный кандидат в мужья, а 28% соглашаются лишь отчасти: “Да, доход хороший, но слишком уж привязан к своему компьютеру”. Только 27% уверены — стабильность, ум и деньги делают IT-специалистов отличными партнерами», — говорится в исследовании, в котором приняло участие 2,9 тысячи респондентов старше 18 лет.
«Самыми привлекательными в глазах россиянок оказались врачи (43%) и стоматологи (38%): женщины ценят их ответственность и “золотые руки”, — добавили там. В свою очередь предприниматели находятся на третьем месте с долей в 36%.
При этом курьеры и таксисты не пользуются популярностью, несмотря на высокие доходы, отмечают аналитики. Четверть женщин не одобрят переход от офисной карьеры к работе доставщиком или водителем, считая это шагом назад. Еще 23% поддержат выбор, если мужчина действительно доволен, а столько же — отнесутся нейтрально, но с осторожностью: «главное — чтобы потом не жалел».
Авторы исследования также рассказали, что, по мнению девушек, больше всего родители одобряют для своих дочерей врачей и спасателей. На втором месте стоят военные — за дисциплину, силу воли и умение постоять за себя и за семью. А вот IT-специалисты вызовут у родителей меньше восторга: лишь 3% девушек уверены, что мама будет с гордостью рассказывать о «зяте, который работает с компьютерами». Они обогнали только артистов и музыкантов.
При этом половина опрошенных женщин подчеркивает: выбор партнера — их личное дело, и семье придется принять любого, кто будет рядом.