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Бубнов заявил, что «Спартак» вылетит из РПЛ после возвращения нападающего Дзюбы

Аналитик и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о возможном возвращении Дзюбы в стан красно-белых.

Аналитик и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о возможном возвращении Дзюбы в стан красно-белых. Мнением он поделился в эфире передачи Коммент. Лайв.

По словам Бубнова, нападающий Артем Дзюба никак не сможет усилить «Спартак», если перейдет туда для завершения своего футбольного пути. Более того, аналитик сказал, что «Спартак» вылетит, если туда придет Дзюба.

На данный момент форвард принадлежит тольяттинскому «Акрону». Недавно он подписал контракт еще на один год.

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