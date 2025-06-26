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В Ростове избрали меру пресечения гендиректору «Ростовводоканала» Евгению Юркину

В Ростове-на-Дону определили меру пресечения для Евгения Юркина, занимающего пост генерального директора «Ростовводоканала».

Решением Ленинского районного суда от 20 июня, Юркину назначено содержание под стражей на период в один месяц и двадцать семь суток.

Согласно решению суда, руководитель ростовского водоканала будет находиться в следственном изоляторе до 14 августа.

По информации, предоставленной источником DonDay, задержание Евгения Юркина произошло на прошлой неделе. Основанием для задержания стало подозрение в разглашении секретных сведений, составляющих государственную тайну.

Юркин начал свою деятельность в области водоснабжения в 2010 году. Первоначально он работал в ООО «Водоканалстройкомплект», дочерней структуре ростовского водоканала, где отвечал за взаимодействие с контрагентами по производственным вопросам. За время работы в этой организации он прошел путь от ведущего инженера до руководителя.

В сентябре 2023 года Евгений Юркин был официально назначен на должность генерального директора «Ростовводоканала».