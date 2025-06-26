В Ростове избрали меру пресечения гендиректору «Ростовводоканала» Евгению Юркину

Юркин начал свою деятельность в области водоснабжения в 2010 году. Первоначально он работал в ООО «Водоканалстройкомплект», дочерней структуре ростовского водоканала, где отвечал за взаимодействие с контрагентами по производственным вопросам. За время работы в этой организации он прошел путь от ведущего инженера до руководителя.