Белоусов: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в ходе СВО

Вооруженные силы Российской Федерации ведут успешные наступательные действия в ходе специальной военной операции. Об этом на заседании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«Российские вооруженные силы ведут успешные наступательные действия», — сказал собравшимся глава российского оборонного ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена продолжить развивать собственные вооруженные силы как гарантию суверенитета.
Кроме того, в ходе пленарного заседания ПМЭФ, отвечая на вопрос, куда российские войска смогут дойти на Украине, Путин отметил, что считает русских и украинцев — одним народом, и в этом смысле вся Украина наша.