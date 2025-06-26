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Белоусов: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в ходе СВО

Министр обороны России оценил действия ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации ведут успешные наступательные действия в ходе специальной военной операции. Об этом на заседании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Российские вооруженные силы ведут успешные наступательные действия», — сказал собравшимся глава российского оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена продолжить развивать собственные вооруженные силы как гарантию суверенитета.

Кроме того, в ходе пленарного заседания ПМЭФ, отвечая на вопрос, куда российские войска смогут дойти на Украине, Путин отметил, что считает русских и украинцев — одним народом, и в этом смысле вся Украина наша.

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