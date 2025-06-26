Эксперт Осянин предупредил россиян об изменениях правил оплаты ЖКУ

Госдума приняла закон, согласно которому срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число месяца, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года, рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
— Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета, — считает эксперт.
Жильцам, по его словам, рекомендуется проверить автоплатежи и скорректировать бюджет с учетом нового графика. Власти обещают обеспечить плавный переход и дать потребителям время для адаптации. Осянин подчеркнул, что изменения призваны облегчить оплату услуг после получения доходов, передает «Прайм».
24 июня сообщалось, что председатель комитета Госдумы РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг вместе с коллегами направит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) запрос с просьбой объяснить подорожание услуг ЖКХ.
Также член комитета Государственной думы по ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что коммунальные тарифы в Москве проиндексируют на 15 процентов с июля текущего года.