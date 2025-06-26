Эксперт Осянин предупредил россиян об изменениях правил оплаты ЖКУ

Жильцам, по его словам, рекомендуется проверить автоплатежи и скорректировать бюджет с учетом нового графика. Власти обещают обеспечить плавный переход и дать потребителям время для адаптации. Осянин подчеркнул, что изменения призваны облегчить оплату услуг после получения доходов, передает «Прайм».