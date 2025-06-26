Таможенный класс откроется во Владивостоке с 1 сентября

Во Владивостоке с начала нового учебного года на базе лицея № 41 начнет работу специализированный таможенный класс. Об этом сообщили в администрации города.
Программа рассчитана на два года обучения и ориентирована на старшеклассников, планирующих карьеру в таможенной сфере. Ученики будут углубленно изучать математику, обществознание и английский язык, а также получат базовые знания по профильной дисциплине «Введение в специальность».
Занятия по спецкурсу будут вести преподаватели Российской таможенной академии Владивостока. Как отметили в лицее, это позволит школьникам «получить представление о будущей профессии уже в старших классах».
«Для поступления в профильный 10-й класс необходимо подать заявление в лицей № 41 и представить аттестат об основном общем образовании», — уточнили в мэрии Владивостока.
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