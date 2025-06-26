В каких домах Уфы отключат воду на следующей неделе.

На неделе с 30 июня по 6 июля в Уфе будут отключены от холодного водоснабжения:
Жилые дома по ул. Гвардейской № 58, 60, 62 в Шакше (30 июня с 11 до 23 часов);
- по ул. Маяковского, 16 в Черниковке (1 июля с 12 до 24 часов);
- в Сипайлово по ул. Набережная реки Уфы 11к.2, 1/1, ½, ул. Маршала Жукова 2/9, (2 июля с 11 до 23 часов);
- по ул. А. Королева 1, 3, 7, 9, ул. М. Рыльского 3, 5, 7 (3 июля с 11 до 20 часов).
Также в Сипайлово на Набережной реки Уфы без воды останутся детсад № 61, корпус медуниверситета, несколько магазинов.
Отключения связаны с плановыми работами на сетях: замена задвижек, врезка участков водовода и так далее, пояснили в «Уфаводоканале».