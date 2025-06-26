40 тысяч за клок волос: пермячка выплатила компенсацию за нападение на подростка

Моральный вред взыскан с 42-летней жительницы краевой столицы, которая ранее была признана виновной в побоях. Женщина нанесла несовершеннолетней девочке как минимум два удара по телу, после чего схватила за волосы и резко потянула ребенка на себя, выдрав у пострадавшей часть волосяного покрова.
Своими действиями агрессор не только причинила подростку физическую боль, но и создала психотравмирующую ситуацию, из-за чего последней понадобилась помощь психолога. Законный представитель юной пермячки обратился в суд с требованием возместить моральный вред и нравственные страдания, нанесенные девочке.
При вынесении решения слуги Фемиды учли факт того, что физическое насилие над ребенком произошло в возрасте, когда он был наиболее уязвим, и стрессовая ситуация могла негативно повлиять на психоэмоциональное состояние подростка. Учтя степень перенесенных страданий, возраст девочки и последующее обращение к профильному специалисту, суд обязал ответчика выплатить 40 тысяч рублей.
Исполнительное производство о взыскании морального вреда было возбуждено в отделе судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должница не торопилась исполнить решение суда и загладить вину перед ребенком. Для ускорения темпов выплаты задолженности судебным приставом были арестованы банковские счета гражданки. Но денежные средства в счет погашения задолженности начали поступать только после штрафной санкции в виде исполнительского сбора. После того как последний перевод был перечислен взыскательнице исполнительное производство было окончено.