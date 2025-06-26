40 тысяч за клок волос: пермячка выплатила компенсацию за нападение на подростка

Исполнительное производство о взыскании морального вреда было возбуждено в отделе судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должница не торопилась исполнить решение суда и загладить вину перед ребенком. Для ускорения темпов выплаты задолженности судебным приставом были арестованы банковские счета гражданки. Но денежные средства в счет погашения задолженности начали поступать только после штрафной санкции в виде исполнительского сбора. После того как последний перевод был перечислен взыскательнице исполнительное производство было окончено.