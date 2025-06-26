Курумоч на связи: небо над Самарской областью открыли после полуночи 26 июня

Как уже сообщалось ранее, в среду, 25 июня 2025 года, с 12:15 авиасообщение в самарском аэропорту Курумоч было приостановлено.
Причиной стало введение временных ограничений на взлёты и посадки из-за угрозы атаки беспилотников.
Полёты возобновились в 00:09 сегодня — то есть спустя почти 12 часов. Об этом сообщил «СитиТраффик».
За это время 12 воздушных судов, направлявшихся в Самару, были вынуждены изменить маршрут и совершить посадку на запасных аэродромах.
Для пассажиров — это означало задержки, переносы и дополнительные трудности в планировании путешествий.
Между тем, это уже не первый случай простоя в работе аэропорта за последние дни. Ранее, во вторник, 24 июня, с 13:00, полёты также приостанавливались более чем на 12 часов — тоже из-за угрозы со стороны БПЛА.
Согласно данным региональных властей, за два дня — 24 и 25 июня — над территорией Самарской области были обнаружены и успешно сбиты три беспилотника: один — во вторник и два — в среду. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
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