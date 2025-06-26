В Японии ответили Трампу, сравнившему удары по Ирану с Хиросимой и Нагасаки

Японский политик заявил, что подобные темы требуют суждений со стороны специалистов, однако заявление Трампа в Токио было принято к сведению. Он отметил, что японские власти последовательно исходят из оценки, согласно которой атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к серьезным заболеваниям, ставшим причиной глубоких человеческих страданий и вызвавшим гуманитарную ситуацию, заслуживающую сожаления.