В Японии ответили Трампу, сравнившему удары по Ирану с Хиросимой и Нагасаки

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, в котором тот провел параллель между ударами по ядерным объектам в Иране и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.
Японский политик заявил, что подобные темы требуют суждений со стороны специалистов, однако заявление Трампа в Токио было принято к сведению. Он отметил, что японские власти последовательно исходят из оценки, согласно которой атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к серьезным заболеваниям, ставшим причиной глубоких человеческих страданий и вызвавшим гуманитарную ситуацию, заслуживающую сожаления.
Хаяси также призвал международное сообщество прилагать усилия для построения мира без ядерного оружия и предотвращения повторения подобных трагедий.
— Что касается нашего мнения о такой оценке событий, то, если говорить в целом, считаем, что дискуссию о том, как оценивать те или иные исторические события, должны вести эксперты, — цитирует Есимасу Хаяси японское агентство Jiji.
Накануне Дональд Трамп сравнил удары США по Ирану с ядерными бомбардировками японских городов. По его мнению, если бы американские войска не нанесли удар, то боевые действия не прекратились бы.
Помимо прочего, в своих соцсетях Трамп опубликовал видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби Иран!». Также появилась информация, что США больше не будут задействовать своих военных для помощи его стране в конфликте с Ираном.