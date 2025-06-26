В РПЦ предположили, что после СВО многие бойцы ВС РФ станут священнослужителями

Он добавил, что во время боевых действий солдаты сталкиваются с большим количеством страшных вещей, которые подталкивают их к «переоценке ценностей». По его словам, уже сейчас многие военнослужащие прошли таинство крещения и выразили намерение поступить в семинарию.