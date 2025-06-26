В РПЦ предположили, что после СВО многие бойцы ВС РФ станут священнослужителями

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Московского патриархата, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл предположил, что многие участники специальной военной операции в будущем станут священнослужителями. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«…Церковь благословляет и благословит этих воинов, если они захотят стать священствующими и, тем более, монашествующими. Это нормально и правильно», — процитировали митрополита Кирилла в ТАСС.
Он добавил, что во время боевых действий солдаты сталкиваются с большим количеством страшных вещей, которые подталкивают их к «переоценке ценностей». По его словам, уже сейчас многие военнослужащие прошли таинство крещения и выразили намерение поступить в семинарию.
Возможно, предположение митрополита Кирилла окажется верным, учитывая примеры героических поступков со стороны священнослужителей, с которыми знакомы многие российские бойцы. Ранее стала известна история о священнике и имаме, которые совместно спасали жителей Курщины во время попытки вторжения киевских боевиков в приграничье.