Сотрудники ПсковГУ рассказали, что им приходилось платить «оброк» экс-ректору

Напомним, что Ильина стала главным действующим лицом в коррупционном скандале в вузе. Ректор любезно повысила зарплаты всем своим преподавателям, но разница шла исключительно к ней в карман. Сама она стала вдвое больше зарабатывать за три года. Она даже перебралась жить в люксовый номер самого дорогого в городе отеля. Её задержали в апреле по делу о мошенничестве. Позже Ильиной предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Суд арестовал её.