NYP: найденные в Якутии щенки, которым 14 тыс. лет, оказались волчатами

Ученые из Йоркского университета в Великобритании провели новое исследование, которое доказало, что 14000-летние щенки, обнаруженные в Якутии, не домашние собаки, а волки, пишет New York Post.
«Команда проанализировали генетические данные содержимого кишечника, а также химические сигнатуры в костях, зубах и мягких тканях», — говорится в материале.
Эксперты сделали вывод, животные — двухмесячные сестры-волчата, и они не контактировали с людьми.
«Многие будут разочарованы тем, что эти животные — волки, а не одомашненные собаки, но они помогли нам приблизиться к пониманию окружающей среды того времени, как эти животные жили и насколько они похожи на современных волков», — прокомментировала открытие ведущий автор исследования Энн Катрин Виборг Рунге.
Издание отмечает, что причина смерти волчат — пока загадка. Однако на их телах отсутствуют ранения, предположительно, они могли оказаться запертыми в логове при оползне.
Мумии волчат были найдены в 2011 и 2015 году в России, изначально предполагалось, что туши принадлежат собакам, которых люди одомашнили около 15 тыс. лет назад.
Ранее новое исследование показало, что жизнь на Земле возникла за счет спирта.