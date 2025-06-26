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NYP: найденные в Якутии щенки, которым 14 тыс. лет, оказались волчатами

Новое исследование показало, что древние мумии щенков из России — не собаки, а сестры-волчицы.

Ученые из Йоркского университета в Великобритании провели новое исследование, которое доказало, что 14000-летние щенки, обнаруженные в Якутии, не домашние собаки, а волки, пишет New York Post.

«Команда проанализировали генетические данные содержимого кишечника, а также химические сигнатуры в костях, зубах и мягких тканях», — говорится в материале.

Эксперты сделали вывод, животные — двухмесячные сестры-волчата, и они не контактировали с людьми.

«Многие будут разочарованы тем, что эти животные — волки, а не одомашненные собаки, но они помогли нам приблизиться к пониманию окружающей среды того времени, как эти животные жили и насколько они похожи на современных волков», — прокомментировала открытие ведущий автор исследования Энн Катрин Виборг Рунге.

Издание отмечает, что причина смерти волчат — пока загадка. Однако на их телах отсутствуют ранения, предположительно, они могли оказаться запертыми в логове при оползне.

Мумии волчат были найдены в 2011 и 2015 году в России, изначально предполагалось, что туши принадлежат собакам, которых люди одомашнили около 15 тыс. лет назад.

Ранее новое исследование показало, что жизнь на Земле возникла за счет спирта.