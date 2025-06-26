NYP: найденные в Якутии щенки, которым 14 тыс. лет, оказались волчатами

«Многие будут разочарованы тем, что эти животные — волки, а не одомашненные собаки, но они помогли нам приблизиться к пониманию окружающей среды того времени, как эти животные жили и насколько они похожи на современных волков», — прокомментировала открытие ведущий автор исследования Энн Катрин Виборг Рунге.