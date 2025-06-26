Полузащитник «Акрона» Пестряков рассказал, что ему «доставалось» от Дзюбы

Молодой полузащитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о том, как форвард Артем Дзюба критикует его на тренировках.
По словам Пестрякова, Дзюба часто «пихает», но всегда по делу. Полузащитник отмечает, что обычно Артем ругается, если Дмитрий не может сделать действие на таком уровне, на котором он способен на самом деле.
Дмитрию Пестрякову 18 лет. В прошлом сезоне премьер-лиги он забил 2 мяча в 17 играх.
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