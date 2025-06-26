Опубликован график разводки мостов на «Алые паруса» в Петербурге

Для проведения генеральной репетиции в ночь с 27 на 28 июня Благовещенский мост закроют с 19:00 до 04:00 и разведут с 20:00 до 20:30. Дальше разводка и наводка пройдут по обычному графику. Дворцовый мост будет закрыт с 19:00 до 04:00, разведён — с 21:30 до 01:30, Троицкий мост закроют с 19:50 до 02:30.