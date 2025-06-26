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Опубликован график разводки мостов на «Алые паруса» в Петербурге

Главный городской праздник выпускников состоится в ночь с 28 на 29 июня, а его генеральная репетиция — с 27 на 28 июня.

Источник: Аргументы и факты

Комитет по транспорту опубликовал подробную информацию о том, как собираются разводить петербургские мосты в дни генеральной репетиции главного городского праздника выпускников «Алые паруса» и во время самого празднования.

Разводка будет проходить по спецграфику, и уже со среды, 25 июня, до 18:00 29 июня ограничено движение по Троицкому мосту в направлении от Петровской набережной к Дворцовой. С 19:50 26 июня до 6:30 27 июня будет перекрыт проезд по всему Троицкому мосту.

Для проведения генеральной репетиции в ночь с 27 на 28 июня Благовещенский мост закроют с 19:00 до 04:00 и разведут с 20:00 до 20:30. Дальше разводка и наводка пройдут по обычному графику. Дворцовый мост будет закрыт с 19:00 до 04:00, разведён — с 21:30 до 01:30, Троицкий мост закроют с 19:50 до 02:30.

В день праздника, с 28 на 29 июня, мосты будут разводить так: Благовещенский закроют с 0:00 до 06:00, разведут с 23:00 до 23:20, Дворцовый — закроют с 12:00 до 18:00 следующего дня, разведут с 0:40 до 1:10, Троицкий — закроют с 12:00 до 13:00 следующего дня.

28 июня движение будет закрыто с 23:00 (до 06:00 29 июня) по Литейному мосту, с 14:00 по Биржевому мосту (до 06:00 29 июня) и с 20:00 по Тучкову мосту (до 06:00 29 июня). При этом, как уточняется, переправы поднимать не будут.

«Остальные мосты разводятся по графику. Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено», — заключили в комитете.

С полным перечнем всех ограничений можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.