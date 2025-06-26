Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Канадский режиссер Дени Вильнев, известный по фильмам «Прибытие», «Бегущий по лезвию — 2049» и «Дюна», станет режиссером следующей картины о британском шпионе Джеймсе Бонде. Об этом сообщила студия Amazon MGM Studios.
Вильнев, по его словам, выразил благодарность за доверие и назвал себя поклонником Бонда, подчеркнув, что для него это большая честь и захватывающий опыт. Серия фильмов о суперагенте МИ-6, начавшаяся с «Доктора Ноу» в 1962 году, насчитывает 25 картин, где роль Бонда исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг, передает Amazon.
Последний фильм, «Не время умирать», собравший в прокате свыше 774 миллионов долларов, вышел в 2021 году.
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