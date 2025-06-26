Рособрнадзор и МВД будут жестче относиться к автошколам

В России хотят ужесточить контроль за работой автошкол, так как зафиксирован рост количество ДТП по вине молодых водителей. Соответствующие меры разрабатывают МВД совместно с Рособрнадзором, передает ТАСС.
«По поручению правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Рособрнадзором совместно с МВД России прорабатывается вопрос относительно выработки мер по усилению контроля за деятельностью автошкол на фоне роста числа ДТП по вине молодых водителей», — говорится в сообщении.
Предполагается, что одной из действенных мер станут внеплановые проверки. Инициаторы прорабатывают новые индикаторы риска для данного рода организаций.
Сейчас Рособрнадзор ведет консультации с Генпрокуратурой и МВД. После этого будут внесены изменения в нормативно-правовые акты автошкол. О сроках внедрения новых норм не сообщается.
Ранее статистику о числе погибших в дорожно-транспортных происшествиях выпускников МВД России предлагало включить в рейтинг автошкол.