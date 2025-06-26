Жену Аркадия Укупника засудили за разбитый унитаз в таунхаусе: заплатит 300 тысяч

Как стало известно «МК», конфликт возник летом 2023 года, когда Наталья Укупник сдала в аренду таунхаус и гараж. Женщина-арендатор оплатила первый и последний месяц проживания, однако по факту была вынуждена съехать уже через месяц. Позднее в исковом заявлении женщина перечислила все недостатки жилья, а их набралось немало. На окнах 1-го этажа были порваны сетки, на 2-м и 3-м этажах они вообще отсутствовали. В санузле на третьем этаже оказалось разбитым сиденье унитаза, в спальне не открывалась дверь шкафа, электроплита частично не работала, в ванной на втором этаже обнаружилась протечка, был разбит напольный плинтус, также не включались некоторые светильники. Жена композитора пообещала устранить все недостатки, но спустя две недели работы даже не начались. В итоге женщина решила съехать и потребовала вернуть деньги за последний месяц — 300 тысяч рублей. Поскольку Наталья Укупник отказалась это сделать, недовольная квартирантка подала иск.