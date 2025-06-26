Жену Аркадия Укупника засудили за разбитый унитаз в таунхаусе: заплатит 300 тысяч

Коммунальный скандал разгорелся в семье популярного композитора и певца Аркадия Укупника. Жену звезды эстрады обвинили в попытке сдать под наем непригодные для жилья апартаменты. Дело кончилось судом, который не поддержал супругу звезды эстрады.
Как стало известно «МК», конфликт возник летом 2023 года, когда Наталья Укупник сдала в аренду таунхаус и гараж. Женщина-арендатор оплатила первый и последний месяц проживания, однако по факту была вынуждена съехать уже через месяц. Позднее в исковом заявлении женщина перечислила все недостатки жилья, а их набралось немало. На окнах 1-го этажа были порваны сетки, на 2-м и 3-м этажах они вообще отсутствовали. В санузле на третьем этаже оказалось разбитым сиденье унитаза, в спальне не открывалась дверь шкафа, электроплита частично не работала, в ванной на втором этаже обнаружилась протечка, был разбит напольный плинтус, также не включались некоторые светильники. Жена композитора пообещала устранить все недостатки, но спустя две недели работы даже не начались. В итоге женщина решила съехать и потребовала вернуть деньги за последний месяц — 300 тысяч рублей. Поскольку Наталья Укупник отказалась это сделать, недовольная квартирантка подала иск.
Первоначально Тверской суд встал на сторону жены артиста. Служители Фемиды отметили, что изначально о недостатках таунхауса жилец не сообщила, а при выезде из апартаментов не был оформлен акт передачи имущества, хозяину не передали ключи от дома. Более того, ответчик не соглашалась на досрочное расторжение договора.
Однако в апелляционной инстанции Мосгорсуда решили иначе. Там отметили, что уведомление о расторжении договора было заблаговременно направлено Укупник по электронной почте, та в ответ согласилась принять помещение, но не подписала акт по собственной инициативе. Поэтому в данном случае все претензии квартирантки были обоснованны. Суд решил, что жена Укупника должна вернуть депозит, да еще и с процентами. Второй кассационный суд, где женщина попыталась обжаловать вердикт, оставил решение низшей инстанции в силе.