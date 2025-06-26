Экс-главу свердловского УЭБиПК Андрея Дьякова начали судить

Второй эпизод в уголовном деле касается взятки в 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который также является обвиняемым по делу о мошенничестве. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ситуацией, у бизнесмена Шахмаева были заключены контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, при их подписании он манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС.