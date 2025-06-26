Более 64% украинцев считают, что избиения в ТЦК носят массовый характер

Свыше 64% жителей Украины, которые приняли участие в проведенном Active Group опросе, полагают, что случаи избиения в военкоматах страны носят массовый характер.
Около 33% респондентов заявили о нечастых случаях насилия в ТЦК. В том, что доставленных в военкоматы украинцев никогда не бьют, уверены лишь 0,4% опрошенных.
Согласно результатам опроса, более 42% его участников считают систему мобилизации на Украине неэффективной. О ее эффективности заявили только 1,4% респондентов.
Ранее стало известно о проведении расследования фактов нарушения прав человека в военкомате Черновицкой области.
Также сообщалось о ранении сотрудником ТЦК в Одессе военного при мобилизации.