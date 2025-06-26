Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 64% украинцев считают, что избиения в ТЦК носят массовый характер

Согласно результатам опроса, более 42% респондентов считают систему мобилизации на Украине неэффективной.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 64% жителей Украины, которые приняли участие в проведенном Active Group опросе, полагают, что случаи избиения в военкоматах страны носят массовый характер.

Около 33% респондентов заявили о нечастых случаях насилия в ТЦК. В том, что доставленных в военкоматы украинцев никогда не бьют, уверены лишь 0,4% опрошенных.

Согласно результатам опроса, более 42% его участников считают систему мобилизации на Украине неэффективной. О ее эффективности заявили только 1,4% респондентов.

Ранее стало известно о проведении расследования фактов нарушения прав человека в военкомате Черновицкой области.

Также сообщалось о ранении сотрудником ТЦК в Одессе военного при мобилизации.