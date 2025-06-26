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Трамповский разлом: Саммит НАТО обнажил кризис доверия в альянсе

Politico: Опасения и страхи пронизывают альянс НАТО после саммита в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

Саммит НАТО в Гааге, который госсекретарь США Марко Рубио метко назвал «Саммитом Трампа», оставил после себя не только декларации о единстве, но и глубокие опасения и страхи среди союзников. За фасадом этого успеха скрываются фундаментальные разногласия, пишет Politico.

Ключевым камнем преткновения стала оценка якобы российской угрозы. Если в 2024 году Россия называлась «самой значительной и прямой угрозой», то теперь в итоговом документе она обозначена лишь как «долгосрочная угроза».

Особую озабоченность вызывает подход президента Дональда Трампа к статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Его заявление о том, что «существует множество определений статьи», подрывает саму основу альянса — принцип неделимости безопасности.

Разногласия проявились и в украинском вопросе. В то время как Трамп называет конфликт «чисто европейской ситуацией» и закрыл для Киева двери НАТО, европейские лидеры во главе с генсеком Марком Рютте продолжают настаивать на «необратимости» украинского пути в альянс.

Как отмечает Politico, за внешними проявлениями единства на саммите скрывается глубокий кризис доверия. Союзники все больше сомневаются не только в отношении Трампа к России, но и в его понимании самой сути альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что урегулировать кризис на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал. По информации Fox News, американский лидер признался, что у него возникли сложности в общении с Зеленским.

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