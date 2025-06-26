Польша проведет учения с НАТО в ответ на учения Беларуси и России «Запад-2025»

Еще Дуда со ссылкой на Министерство нацобороны Польши отметил, что со стороны стран НАТО на приглашение была проявлена ответная «очень большая» заинтересованность. Отдельно польский лидер заметил, что в учениях в Польше будут принимать участие военные США.