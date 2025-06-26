Польша проведет учения с НАТО в ответ на учения Беларуси и России «Запад-2025»

Президент Польши Анджей Дуда заявил о проведении учений с участием стран НАТО в ответ на белорусско-российские учения «Запад-2025», сообщает Sputnik Беларусь.
По словам Дуды, Варшавой приглашены все государства-члены Североатлантического альянса для военных учений, которые Польша намерена провести в ответ на совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», которые будут проходить на территории Беларуси в сентябре.
— Нашим ответом на учения «Запад» является организация учений в Польше на восточном фланге НАТО в то же самое время, — подчеркнул польский президент.
Еще Дуда со ссылкой на Министерство нацобороны Польши отметил, что со стороны стран НАТО на приглашение была проявлена ответная «очень большая» заинтересованность. Отдельно польский лидер заметил, что в учениях в Польше будут принимать участие военные США.
— Конечно, будут американцы. Они и так расквартированы в Польше, — констатировал он.
Напомним, в конце мая Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
А сейчас министр обороны Беларуси Хренин назвал шаги для деэскалации украинского конфликта.
Тем временем МИД Беларуси заявил про угасание интереса к Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.