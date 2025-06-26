Стало известно, что на «Интервидении-2025» не будет зрительского голосования

Так, каждому участнику предстоит исполнить одну композицию. Существенным отличием станет отсутствие системы зрительского голосования. В то же время организаторы допустили возможность ее введения в будущем — после урегулирования технических и организационных аспектов, принимая во внимание выраженный интерес аудитории к участию в определении победителя.