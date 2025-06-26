Стало известно, что на «Интервидении-2025» не будет зрительского голосования

В музыкальной сфере создается новая международная платформа «Интервидение», способная стать альтернативой конкурсу Евровидение. Организаторы поэтапно раскрывают информацию о будущем проекте.
Так, каждому участнику предстоит исполнить одну композицию. Существенным отличием станет отсутствие системы зрительского голосования. В то же время организаторы допустили возможность ее введения в будущем — после урегулирования технических и организационных аспектов, принимая во внимание выраженный интерес аудитории к участию в определении победителя.
От России в конкурсе примет участие певец SHAMAN с композицией «Прямо по сердцу», автором которой выступил композитор Максим Фадеев.
Проведение конкурса запланировано на 20 сентября. Мероприятие состоится в концертном комплексе «Live Арена», передает RG.ru.
Незадолго до этого организаторы официально раскрыли список стран — участниц конкурса. На «Интервидении» выступят представители США, Колумбии, Сербии, ОАЭ, Кубы, Венесуэлы, Китая и еще 13 государств.
Ранее российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, назвал большой честью возможность представлять Россию на международном песенном конкурсе. О том, что именно он отправится на мероприятие, стало известно 19 мая.
Достоин ли артист такой ответственной миссии, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Эксперт также выразил мнение, что SHAMAN точно победит на первом «Интервидении». Помимо этого, критик назвал правильным решение не отправлять на конкурс выступавших на аналогичных мероприятиях артистов.