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Тольяттинский «Акрон» поделился кадрами с первой тренировки голкипера Гудиева

В соцсетях футбольного клуба «Акрон» появились кадры первой тренировки нового вратаря команды Виталия Гудиева.

В соцсетях футбольного клуба «Акрон» появились кадры первой тренировки нового вратаря команды Виталия Гудиева.

Гудиев был подписан на три года, ранее он выступал за воронежский «Факел», который в прошлом сезоне вылетел из РПЛ.

Вратарь отметил, что такой переход это «шаг вперед» для него.

Гудиеву 30 лет. В сезоне РПЛ 24/25 провел 6 матчей на «ноль». До «Факела» играл в «Алании», «Химках» и «Ахмате».

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