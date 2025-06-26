Части россиян могут сократить зарплату

Эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко отметила, что для большинства компаний сокращение зарплат является вынужденной мерой, к которой руководство прибегает крайне редко. Она добавила, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 настоятельно рекомендовал бизнесу переходить к экономике высоких зарплат, поэтому не исключено, что компании пересмотрят внутренние процессы и установят конкурентоспособные зарплаты. Однако, по ее мнению, ожидать этого до конца года не стоит, и, вероятнее всего, компании начнут сокращать рабочие места, оставляя в штате наиболее производительных сотрудников и повышая им зарплату.