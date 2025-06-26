Приморцам назвали невидимую угрозу на кожуре овощей и фруктов

Овощи, фрукты, ягоды и зелень могут выглядеть чистыми, но их поверхность часто скрывает опасные «сюрпризы» — от остатков пестицидов до яиц паразитов. Эксперты Роспотребнадзора Приморского края и врачи-инфекционисты предупреждают, что пренебрежение мытьем продуктов повышает риск отравлений и инфекций, включая сальмонеллез и гельминтозы.
Что может быть на немытых плодах? Это бактерии — кишечная палочка, листерия, вирусы (норовирус), яйца гельминтов. А также химикаты — следы удобрений и пестицидов, особенно на импортных товарах. Ну и, конечно же, почва и пыль — в них содержатся токсичные металлы и микробы.
Как правильно мыть овощи и фрукты? Сначала нужно помыть руки с мылом. А продукты необходимо мыть только водой, бытовая химия не подходит — она впитывается в кожуру. Для жестких плодов нужно использовать щетку — яблоки, огурцы, корнеплоды.
Сушка тоже обязательна. Влага способствует размножению бактерий — промокните продукты чистым полотенцем.
Даже фрукты и овощи с собственного огорода или купленные в эко-лавке требуют тщательного мытья.
Соблюдение этих правил снижает риски для здоровья на 90%, отмечают специалисты.
Роспотребнадзор также рекомендует уделять особое внимание обработке зелени и ягод — их пористая структура накапливает больше загрязнений. 30 секунд под проточной водой могут спасти от дней больничного.