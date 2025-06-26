Приморцам назвали невидимую угрозу на кожуре овощей и фруктов

Что может быть на немытых плодах? Это бактерии — кишечная палочка, листерия, вирусы (норовирус), яйца гельминтов. А также химикаты — следы удобрений и пестицидов, особенно на импортных товарах. Ну и, конечно же, почва и пыль — в них содержатся токсичные металлы и микробы.