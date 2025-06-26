Садоводам рассказали, урожая каких культур следует ждать после обильных и теплых дождей

«Если мы говорим об огороде, то это бобовая культура, такие как фасоль, вьющаяся или кустовая. Она активно растет в теплую погоду с достаточным количеством осадков. Воду обожают и тыквенные культуры. Огурцы — это известные водохлебы. Кабачки известны тем, что их рост можно наблюдать буквально день за днем, когда создаются благоприятные условия: тепло и влага», — поделился эксперт с Life. Также он отметил, что во влажной и теплой среде хорошо расти начинают розы.