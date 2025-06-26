СМИ отметили тщательно выверенную риторику Трампа на саммите НАТО: чего так хотел избежать президент США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп крайне тщательно выверял риторику на закрытой встрече НАТО и ни разу в своей речи не упомянул напрямую Россию. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Bloomberg.
Как отметил собеседник агентства, риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена.
«Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи», — говорится в публикации.
По ощущениям, отмечает агентство, подход главы Белого дома говорит о том, что Трамп в значительной мере «умыл руки» по украинскому конфликту и отказался от попыток добиться прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Американский лидер отметил, что ситуация остается крайне напряжённой, однако выразил уверенность в необходимости поиска решений, которые позволят добиться мира и стабильности.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.