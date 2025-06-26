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СМИ отметили тщательно выверенную риторику Трампа на саммите НАТО: чего так хотел избежать президент США

Bloomberg: На закрытой встрече НАТО Трамп напрямую ни разу не упомянул Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп крайне тщательно выверял риторику на закрытой встрече НАТО и ни разу в своей речи не упомянул напрямую Россию. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Bloomberg.

Как отметил собеседник агентства, риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена.

«Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи», — говорится в публикации.

По ощущениям, отмечает агентство, подход главы Белого дома говорит о том, что Трамп в значительной мере «умыл руки» по украинскому конфликту и отказался от попыток добиться прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Американский лидер отметил, что ситуация остается крайне напряжённой, однако выразил уверенность в необходимости поиска решений, которые позволят добиться мира и стабильности.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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