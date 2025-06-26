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Чувашия задаёт курс на развитие: в Чебоксарах стартует 15-й экономический форум

26 и 27 июня в Театре оперы и балета пройдет юбилейный, 15-й Чебоксарский экономический форум.

Источник: Комсомольская правда

Главная тема в этом году — «Чувашия: осознанность развития». В течение двух дней здесь соберутся представители всех регионов страны и зарубежные делегации — из Китая, Турции и Узбекистана.

Форум откроет Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Именно он инициировал курс на осознанное развитие как стратегический вектор региона — с акцентом на устойчивость, инновации и эффективное взаимодействие бизнеса, власти и общества.

Программа форума насыщенная: 15 мероприятий, включая панельные дискуссии, круглые столы и съезд «Опоры России» Приволжского федерального округа. Особое внимание — теме профессионального предпринимательства, технологическому суверенитету, инвестициям в человеческий капитал, цифровизации, импортозамещению и креативным индустриям.

На форуме планируется подписание соглашений по инвестпроектам на сумму около 7 млрд рублей.

Отдельная экспозиционная площадка — выставка «Регионы — сотрудничество без границ» — развернётся у стен театра.

Чебоксарский экономический форум продолжает диалог, начатый на Петербургском экономическом форуме. По словам заместителя Кабмина Чувашии Дмитрия Краснова, республика сохраняет высокие темпы роста инвестиций: по итогам 2024 года — 96,2 млрд рублей, что в 1,7 раза больше уровня 2020 года.

Важно, что участие Чувашии в прошлогоднем форуме уже принесло ощутимые результаты. Достигнуты соглашения с Белоруссией, развивается сотрудничество с Узбекистаном. Один из резидентов форума-2024, компания «Интерэнерго», начала реализацию проекта в Новочебоксарске на 2 млрд рублей.

Форум-2025 обещает стать новой точкой роста для Чувашии — региона, который делает ставку на вдумчивое, конкурентоспособное и открытое будущее.