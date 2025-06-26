Легкий избыток веса полезен: что такое ИМТ и как он влияет на продолжительность жизни

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что для долгожителей характерен индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы, но ближе к ее верхней границе. Как правило, оптимальный ИМТ для сохранения здоровья и долголетия составляет от 18,5 до 24,9. «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога, специалиста по расстройствам пищевого поведения Ольги Ромашиной, какой ИМТ считается идеальным и может ли он влиять на продолжительность жизни.