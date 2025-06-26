Российские ученые разработали инновационную терапию для пациентов с ССД

Нам остается только догадываться, почему ткани организма становятся объектом атаки иммунной системы. И чтобы не забывать о том, что эту загадку обязательно нужно разгадать, ежегодно 29 июня отмечается Всемирный день склеродермии — заболевания, от которого страдает один человек из десяти тысяч и о котором мало говорят в обычные дни. Число случаев аутоиммунных заболеваний в последние годы увеличивается, о чем свидетельствуют данные различных медицинских источников. Не замечать сложности, с которыми сталкиваются редкие пациенты, значит, закрывать глаза на реальные проблемы реальных людей. Но именно они нуждаются в поиске и внедрении передовых медицинских подходов к терапии ССД, от которой еще 20−30 лет назад не было эффективного лечения.