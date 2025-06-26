Концентрация опасных газов в воздухе Уфы превысила норму

В Уфе зафиксировали двукратное превышение допустимой концентрации изопропилбензола в атмосфере. Это следует из данных Башгидрометцентра.
Как сообщают специалисты, в минувший вторник, 24 июня, на контрольном пункте по улице Ульяновых в 13:00 уровень опасного вещества составил 1,4 ПДК, а к 19:00 возрос до 1,6 ПДК.
Эксперты утверждают, что даже если лишь немного вдохнуть изопропилбензола, то это может вызвать раздражение слизистых, кашель, першение в горле и затрудненное дыхание. Продолжительное воздействие вещества способно привести к головным болям, тошноте и головокружению, а при хроническом воздействии — негативно сказаться на работе печени, почек и других внутренних органов.
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