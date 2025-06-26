Концентрация опасных газов в воздухе Уфы превысила норму

Эксперты утверждают, что даже если лишь немного вдохнуть изопропилбензола, то это может вызвать раздражение слизистых, кашель, першение в горле и затрудненное дыхание. Продолжительное воздействие вещества способно привести к головным болям, тошноте и головокружению, а при хроническом воздействии — негативно сказаться на работе печени, почек и других внутренних органов.