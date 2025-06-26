Суд освободил слепого заключенного: не может отбывать наказание

Суд в Тверской области освободил от отбывания наказания по состоянию здоровья заключённого Дмитрия Тулянинова. До этого Тулянинов провёл за решёткой в московских СИЗО почти четыре года.
Как ранее сообщал «МК», Тулянинова приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество с квартирой. Мы обращали внимание на то, что Тулянинов — инвалид с детства. Острота его зрения на момент помещения под стражу составляла 0,04%, что исключает содержание под стражей. Однако судебно-медицинская экспертиза настаивала, что для заключённого абсолютным противопоказанием является только полная слепота.
За время, пока Тулянинов находился в московских СИЗО, его зрение упало с 0,04% до 0,01%, однако и это не стало поводом для его освобождения. Пока арестант находился в СИЗО, он регулярно получал серьёзные травмы: натыкался на острые предметы, обваривался кипятком, однажды в коридоре столкнулся с тележкой, на которой привозили еду заключённым, перелетел через неё и в итоге сильно был травмирован.
Суд признал Тулянинова виновным в мошенничестве с квартирами и приговорил его к восьми годам лишения свободы. После этого он получил право просить об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Однако и эта процедура сильно затянулась. Изначально, по словам Тулянинова, его хотели «актировать» (так называется прохождение через медкомиссию для подтверждения наличия заболеваний, препятствующих отбыванию наказания) в больнице СИЗО «Матросская тишина». Однако потом ему заявили, что доктор, который участвовал в комиссии, попался на взятке, и из-за этого больше никого по постановлению правительства № 54 из московских СИЗО «актировать» не будут.
В итоге Тулянинова этапировали в Тверскую область. Примечательно, что во время самого этапа, которого Тулянинов особенно боялся, его не сопровождал никто из медиков. Передвигаться он смог благодаря другим заключённым, которые держали его за руки, направляли, подсказывали, где есть препятствия. А уже в самом вагоне для заключённых помощь ему оказывали сотрудники ФСИН, за что он был очень благодарен.
В Тверской области Тулянинов попал сначала в СИЗО города Твери, где, по его словам, ничего не предусмотрено для инвалидов. Оттуда его перевели в тюремную больницу в город Торжок, и уже там пришли к выводу, что у него есть заболевание, препятствующее отбыванию наказания. В итоге 19 июня суд его освободил.
Сейчас Тулянинов планирует попытаться восстановить хотя бы немного своё зрение — до тех самых 0,04%, которые у него были. По его словам, он с детства проводил целый комплекс процедур в стационаре клиники, чтобы видеть хотя бы тени. Сейчас он лишился этой возможности.