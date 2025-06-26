Суд освободил слепого заключенного: не может отбывать наказание

Суд признал Тулянинова виновным в мошенничестве с квартирами и приговорил его к восьми годам лишения свободы. После этого он получил право просить об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Однако и эта процедура сильно затянулась. Изначально, по словам Тулянинова, его хотели «актировать» (так называется прохождение через медкомиссию для подтверждения наличия заболеваний, препятствующих отбыванию наказания) в больнице СИЗО «Матросская тишина». Однако потом ему заявили, что доктор, который участвовал в комиссии, попался на взятке, и из-за этого больше никого по постановлению правительства № 54 из московских СИЗО «актировать» не будут.