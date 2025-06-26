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Католический праздник в Мексике превратился в кровавую бойню: Улицу заполонили десятки погибших и раненых

11 человек погибли и 20 получили ранения при стрельбе на празднике в Мексике.

Источник: Комсомольская правда

Криминальная хроника Мексики пополнилась новым трагическим эпизодом. В городе Ирапуато штата Гуанахуато во время празднования католического праздника в ночь на 25 июня произошла стрельба. По официальным данным генпрокуратуры штата, в результате инцидента погибли 11 человек, включая 17-летнего подростка, еще 20 человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила сожаление в связи с произошедшим, подчеркнув, что ведется тщательное расследование. По предварительной информации, нападение произошло во время традиционных торжеств в честь Рождества Иоанна Крестителя. Кадры с места трагедии, распространяемые в соцсетях, зафиксировали момент, когда звуки праздничной музыки внезапно сменились автоматными очередями.

Штат Гуанахуато, где расположен Ирапуато, давно считается одним из самых криминальных регионов Мексики. Здесь регулярно происходят столкновения между наркокартелями. Только в день трагедии в других районах штата были зафиксированы еще пять убийств.

Ранее сообщалось, что в районе Дувейла в Дамаске произошёл мощный взрыв в здании христианской церкви, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Взрывное устройство сработало из-за террориста-смертника. Сначала он открыл огонь по собравшимся на мессу, после чего подорвал себя внутри церкви.