Католический праздник в Мексике превратился в кровавую бойню: Улицу заполонили десятки погибших и раненых

Криминальная хроника Мексики пополнилась новым трагическим эпизодом. В городе Ирапуато штата Гуанахуато во время празднования католического праздника в ночь на 25 июня произошла стрельба. По официальным данным генпрокуратуры штата, в результате инцидента погибли 11 человек, включая 17-летнего подростка, еще 20 человек с огнестрельными ранениями доставлены в больницы.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила сожаление в связи с произошедшим, подчеркнув, что ведется тщательное расследование. По предварительной информации, нападение произошло во время традиционных торжеств в честь Рождества Иоанна Крестителя. Кадры с места трагедии, распространяемые в соцсетях, зафиксировали момент, когда звуки праздничной музыки внезапно сменились автоматными очередями.
Штат Гуанахуато, где расположен Ирапуато, давно считается одним из самых криминальных регионов Мексики. Здесь регулярно происходят столкновения между наркокартелями. Только в день трагедии в других районах штата были зафиксированы еще пять убийств.
Ранее сообщалось, что в районе Дувейла в Дамаске произошёл мощный взрыв в здании христианской церкви, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Взрывное устройство сработало из-за террориста-смертника. Сначала он открыл огонь по собравшимся на мессу, после чего подорвал себя внутри церкви.