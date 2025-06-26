Католический праздник в Мексике превратился в кровавую бойню: Улицу заполонили десятки погибших и раненых

Ранее сообщалось, что в районе Дувейла в Дамаске произошёл мощный взрыв в здании христианской церкви, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Взрывное устройство сработало из-за террориста-смертника. Сначала он открыл огонь по собравшимся на мессу, после чего подорвал себя внутри церкви.