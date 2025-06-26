Врач предупредила россиян о наиболее опасных летних болезнях

Лето представляет собой период, который сопровождается не только солнцем и фруктами, но и различными отравлениями и инфекциями. В беседе с «Краснодарскими известиями» врач Марина Мысышина рассказала о наиболее опасных болезнях в летний период.
Как заметила собеседница издания, чаще всего в жаркое время года встречаются острые кишечные и ротавирусные инфекции, которые можно охарактеризовать как «болезни грязных рук». Самым главным правилом в этот период врач назвала мытье рук перед едой, и особенно это относится к детям, ведь тот же ротавирус чаще всего случается именно у них из-за естественной восприимчивости молодого организма к инфекции. Также специалист рекомендует мыть перед употреблением овощи и фрукты, а также пить бутилированную или кипяченую воду.
Еще одной летней опасностью, по словам Мысышиной является интоксикация ботулизмом, стафилококком или другими токсинами, имеющими бактериальное происхождение. Она обратила внимание на то, что даже если самих бактерий в продукте немного, их опасные токсины способны не только нанести серьезный вред здоровью, но и в некоторых случаях привести к летальному исходу.
Врач указала, что ботулизм может подстерегать в консервах, колбасах и других мясных изделиях, и если в консервах его выдает наличие вздутой крышки, то в колбасе определить его почти невозможно, поэтому колбасную продукцию стоит покупать в хороших магазинах и от известных производителей. К основным признакам развития этого недуга относятся мышечная слабость, сухость во рту, туман перед глазами, двоение предметов, а также у заболевшего появляется твердый комок в горле, расширяются зрачки, почти полностью пропадают мимические сокращения, а дыхание становится поверхностным, предупредила собеседница издания.
Специалист призывает не забывать и о стафилококке — бактерии, которая особенно любит сладости, и заражение ей, как правило, происходит через кондитерские изделия. Мысышина подчеркнула, что повар может быть носителем стафилококка и заражать продукты при приготовлении. Если после употребления пирожного чувствуется озноб, боль в мышцах, резко поднимается температура, а также появляются головная боль, рвота или диарея, то причина может быть в токсине стафилококка, и в этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу, добавила собеседница издания.
Читайте также: Россиян предупредили о содержащихся в речной рыбе опасных паразитах.