Врач предупредила россиян о наиболее опасных летних болезнях

Как заметила собеседница издания, чаще всего в жаркое время года встречаются острые кишечные и ротавирусные инфекции, которые можно охарактеризовать как «болезни грязных рук». Самым главным правилом в этот период врач назвала мытье рук перед едой, и особенно это относится к детям, ведь тот же ротавирус чаще всего случается именно у них из-за естественной восприимчивости молодого организма к инфекции. Также специалист рекомендует мыть перед употреблением овощи и фрукты, а также пить бутилированную или кипяченую воду.