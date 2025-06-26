В Омской области обманутые дольщики могут претендовать на выплату из бюджета

Мера поддержки впервые была введена в прошлом году. Она распространяется на дольщиков, чьи объекты признаны проблемными и не подлежат завершению. Получить выплату смогут граждане, включенные в соответствующий реестр Госстройнадзора. Сумма компенсации равна сумме, внесенной по договору долевого строительства. Ранее этой мерой поддержки уже воспользовался 151 дольщик.