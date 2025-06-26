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В Омской области обманутые дольщики могут претендовать на выплату из бюджета

Срок подачи заявлений продлен до 31 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продлили срок действия меры поддержки обманутых дольщиков. Они могут претендовать на выплату из областного бюджета. Срок подачи соответствующего заявления продлен теперь до 31 декабря 2025 года.

Мера поддержки впервые была введена в прошлом году. Она распространяется на дольщиков, чьи объекты признаны проблемными и не подлежат завершению. Получить выплату смогут граждане, включенные в соответствующий реестр Госстройнадзора. Сумма компенсации равна сумме, внесенной по договору долевого строительства. Ранее этой мерой поддержки уже воспользовался 151 дольщик.