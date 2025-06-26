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Правительство РФ обновило перечень заболеваний, исключающих арест

Правительство России расширило список тяжелых заболеваний, которые могут препятствовать содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщили в РИА Новости.

Правительство России расширило список тяжелых заболеваний, которые могут препятствовать содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщили в РИА Новости.

Новый перечень, сформированный на основе рекомендаций Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты, включает, в частности, многоплодную беременность, недостаточный рост плода, требующий медицинской помощи матери, предлежание плаценты, ишемическую болезнь сердца, заболевания перикарда, различные поражения сердечных клапанов, болезнь Паркинсона, эпилепсию, астму, фиброз и цирроз печени, артрит, подагру, артроз, остеопороз, мочекаменную болезнь, врожденный ихтиоз, пузырчатку обыкновенную, герпетиформный дерматит, буллезный эпидермолиз, а также врожденные пороки системы кровообращения и костно-мышечной системы.

Эти изменения направлены на защиту прав лиц с тяжелыми заболеваниями, не признанных виновными в преступлениях, передает агентство.

С 1 января 2025 года судебные приставы могут взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Это следует из изменений, внесенных Федеральным законом от 24 июля 2023 года.