Правительство РФ обновило перечень заболеваний, исключающих арест

Правительство России расширило список тяжелых заболеваний, которые могут препятствовать содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщили в РИА Новости.
Новый перечень, сформированный на основе рекомендаций Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты, включает, в частности, многоплодную беременность, недостаточный рост плода, требующий медицинской помощи матери, предлежание плаценты, ишемическую болезнь сердца, заболевания перикарда, различные поражения сердечных клапанов, болезнь Паркинсона, эпилепсию, астму, фиброз и цирроз печени, артрит, подагру, артроз, остеопороз, мочекаменную болезнь, врожденный ихтиоз, пузырчатку обыкновенную, герпетиформный дерматит, буллезный эпидермолиз, а также врожденные пороки системы кровообращения и костно-мышечной системы.
Эти изменения направлены на защиту прав лиц с тяжелыми заболеваниями, не признанных виновными в преступлениях, передает агентство.
С 1 января 2025 года судебные приставы могут взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Это следует из изменений, внесенных Федеральным законом от 24 июля 2023 года.