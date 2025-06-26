Жители массово жалуются на перебои с интернетом в Самаре

В Самаре местные жители массово жалуются на перебои с интернетом в разных районах города. Где-то все работает хорошо, где-то ловит слабо и с помехами, а где-то он пропадает вовсе. Об этом горожане сообщили «КП-Самара».
«В Куйбышевском районе не работает мобильный интернет, только Wi-fi. В городе возле больших заводов вообще его нет», — рассказала самарчанка.
Больше всего жалоб на отсутствие интернета поступает из центра Самары. Жители предполагают, что его намеренно глушат из-за опасности атаки БПЛА. Официальных комментариев по ситуации пока нет.
Напомним, 24 июня регион попытался атаковать один беспилотник, его успешно сбили. Угроза атаки БПЛА длилась 18 часов. В Курумоче произошла длительная задержка 30 авиарейсов, некоторые из них отменили. Тысячи пассажиров застряли в самарском аэропорту. А цены на билеты взлетели до 40−60 тысяч рублей.
25 июня Курумоч был закрыт около 12 часов: с полудня до полуночи. Больше 25 рейсов были задержаны и девять отменены. Угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 10:40. Ее сняли спустя 15,5 часов 26 июня. В этот день два беспилотника сбили в небе над Самарской областью.